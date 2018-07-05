CHP sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu:

Yayınlanan KHK çok açık bir biçimde tek adam rejimini tahkim etmeye dönük adımların başlangıcı. Yeni dönem bu KHK ile kötü başladı kötü devmam etmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Anayasayı askıya alan KHK'lar ile Türkiye'de hukuk üzeni tamamen ortadan kaldırılmanın amaçlandığı görünüyor. Yeni dönemde beklediklerimiz var. Şu ana kadar gerçekleşmemiş olması ciddi biçimde toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek nitelikte.



Enis berberoğlunun acilen tahliye edilmesi gerekir. Yeniden milletvekili seçildi ve mazbatasını aldı.Siyasi operasyonların bie diğeri de Eren Erdem ile devam ediyor. Eren Erdem hukuka aykırı bir şekilde siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Doğru yargılanma sonucunda beraat edeceğinden şüphemiz yoktur. Kanuna aykırı biçimde tutuklama yöntemine başvurulmuştur. Eren Erdem kaçmadığı halde bugün kaçma şüphesi var diye hapishanede tutulmaktadır. Bu da başka bir rehin alma oparasyonudur. Biz bu operasyonlara teslim olmadık ve olmamakta da kararlıyız.



Eren Erdem'in derhal tahliye edilmesi ve özgürlüğüne kavuşması gerekir. Türkiye bu siyasi operasyonlardan fayda elde edememiştir. Sandıkta hakkını arayan 10 vatandaşımız gözaltına alındı. 5 genç tutuklandı. Hakkını arayan sandığına sahip çıkanların tutuklandığı bir dönemdeyiz.

Mahkemeler iktidarın silahşörü değildir. 24 Haziran'dan sonra enflasyon düşecek diyorlardı, hala bekliyoruz. enflasyon pazarda en az %25. 2 haneli enflasyon. Dolar düşmedi, kredi faizleri % 25-30 arasında. Hani düşecekti seçimden sonra? Şimdi merakla bunu bekliyoruz.

Önümüzdeki süreçte vatandaşın refahını savunma konusundaki mcüadelemiz devam edecek. MYK'mız bu çerçevede değerlendirmelerine devam ediyor.



Genel merkeizmin gündeminde olağan üstü kurultay yoktur. Bu konu MYK'da da görüşldü değerlendirildi. Sayın Genel Başkanımızın bir olağanüstü kurultay düşüncesi yoktur.



Kurultay zamanında yapılacaktır. Yerel seçimlere hazırlanıyoruz.

Özel bir yemekte konuşulanların ana bağlamından koparılarak bu şekilde servis edilmiş olması yakışık olmayan, Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi nezaketsiz bir durumdur.



MYK Genel Başkanımızın tam mutabakatlar arkasındadır. MYK'da herhangiş farklı bir görüş ve düşünce yoktur. İmza meselesi tüzükteki bir haktır, kimse bu hakkı kullanıyor diye Genel Başkanımız bir serzenişte bulunmaz.