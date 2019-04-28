CHP'de bugün 2 önemli toplantı var. İlk toplantıda Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi. Bu toplantının tamamlanmasının ardından saat 14'te Parti Meclisi toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki her iki toplantıda da ana gündem maddesi yerel seçim olacak.

CHP’nin yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme toplantıları sürüyor.



Cuma günü 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile toplantıya geçti. Toplantı şu sıralarda devam ediyor.



MYK’nın ardından saat 14’te Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.



AK Parti ve MHP’nin İstanbul itirazlarının değerlendirileceği toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nda devam eden süreç ele alınacak. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in bir sunum yapması bekleniyor. Adıgüzel’in sunumunun seçim sonuçlarına göre, CHP’ye oy vermeyen grup ve kitlelerin belirlenmesine dönük olacağı belirtildi.



Ankara Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve tartışmalar da masadaki konular arasında yer alıyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK ve PM toplantının ardından önümüzdeki günlerde de belediye başkanları ile bir araya gelecek.





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