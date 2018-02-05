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CHP'de olağanüstü kurultay sesleri

Kurultay bitti yeni kurultay tartışmaları başladı. CHP'de parti içi muhalefetin hedefi olağan üstü kurultay... Bu yöndeki çalışmalar 36. kurultayın hemen ertesinde başladı. Parti içi muhalefetin hedefinde daha önce Genel Merkez’in açıkladığı tüzük kurultayını olağanüstü kurultaya çevirmek var... Ankara büromuzun özel haberi…

Kurultaylar partisi CHP'de şimdi de olağanüstü kurultay sesleri geliyor. Parti içi muhalefet olağanüstü kurultayı toplamak için 36. kurultay bitimi hemen harekete geçti. 

CHP'de aylardır süren çekişme, 36'ıncı olağan kurultay ile de sonlanmadı. Daha kurultay sonuçları açıklanmadan ana muhalefet partisinden “olağanüstü kurultay” sesleri yükselmeye başladı.

Kurultay’da 447 oyla yarışı kaybeden Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bu defa şansını olağanüstü kurultay için deneyecek.

Ulusal Kanal’ın CHP kulislerinden ulaştığı bilgiler okları Muharrem İnce ve ekibine çeviriyor... CHP kaynakları, İnce'nin tüzük kurultayı toplamak için harekete geçeceğini belirtiyor. Planın ilk etabı bu şekilde tarif ediliyor. 

Halihazırda CHP yönetimi, tüzük kurultayını daha önce toplayacağını açıklamıştı. İnce’nin hedefi ise tüzük kurultayını olağanüstü kurultaya çevirmek. Bunun için de delege sayısının bir fazlası yani salt çoğunluk gerekiyor.

Parti içinde olağanüstü kurultay talep eden tek isim İnce değil. Kulislerde, Selin Sayek Böke’nin de kurultay çalışmalarına şimdiden başladığı konuşuluyor. İddialara göre Böke’nin hedefi aynı zamanda CHP’ye HDP’de olduğu gibi eş başkanlık modelini getirmek var. Bu konuda Aykut Erdoğdu ile temas içinde olduğu belirtilen Böke, kurultaya “sol gövde” platformu ile seçimlere katılmıştı. Platformdaki diğer isimler ise İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker olmuştu.

Haber: Eray Çelebi-Ünsal Ergel
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #ankara #chp #Kurultay bitti
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