CHP'de yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesi gerginlik had safhada. Kulislerde, istifa kararıyla CHP yönetimini ikiye bölen Kaftancıoğlu'nun, seçimlerden sonra görevden alınacağı konuşuluyor. Genel Merkez'in önceki toplantıda onaylanmayan bazı isimleri PM'ye sunma hedefi de CHP'deki tansiyonu yükseltiyor.

Çizik yiyen isimler yeniden PM'de görüşülecek. Kaftancıoğlu görevden alınacak.



CHP'de yerel seçimler öncesinde sular durulmuyor. Son PM toplantısıyla sarsılan CHP'de, yarın yapılacak toplantı öncesi gerginlik had safhada.



Özellikle Kaftancıoğlu krizi ve liste savaşları kulislerde tartışılıyor.



İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 27 Ocak'taki Parti Meclisi toplantısında istediklerini alamayınca istifa etmişti. 7 saat sonra bu istifadan vazgeçtiğini duyurmuştu.



Kaftancıoğlu'nun bu tavrı CHP yönetimini ikiye böldü. Grup Başkanvekili Engin Altay'ın istifasını istediği Kaftancıoğlu'na bir diğer Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise sahip çıkmıştı.



Kaftancıoğlu'nun ikircikli tavrına karşı yönetimin nasıl bir adım atılacağı merak konusu olmuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart'taki seçimlere kadar Kaftancıoğlu'nun görevde kalacağını söyledi.



Ulusal Kanal'ın CHP'li kaynaklardan edindiği bilgilere göre seçimlerden sonra Kaftancıoğlu ile yola devam edilmeyecek.



Bugüne kadar 800'ün üzerinde belediye başkan adayını ilan eden CHP, 2 Ocak'ta yapacağı Parti Meclisi toplantısında yaklaşık 100 ismi daha açıklayacak. Toplantının ise 27 Ocak'ta olduğu gibi yine gergin geçmesi bekleniyor.



Kılıçdaroğlu yönetimi, 27 Ocak'ta çizik yiyen bazı isimleri yeniden Parti Meclisi'ne sunacak. Bunlardan biri Bodrum başkanı Mehmet Kocadon'du. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu Kocadon'un DSP'den aday olabileceğini düşünüyor. Bu durumun CHP'nin Muğla oylarını olumsuz etkileyeceği endişesine kapılan Kılıçdaroğlu ise mutlaka Kocadon'u aday yapmak istiyor.



Onay almayan Şişli ve Malteme mevcut başkanlarının da aday olarak yeniden önerilmesi bekleniyor.



CHP'nin adaylık krizini aşamadığı yerlerden biri de Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Etimesgut. Cumartesi yapılacak Parti Meclisi öncesi CHP Ankara İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin son bir toplantı daha düzenlediği öğrenildi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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