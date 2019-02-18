CHP Genel Merkezi, partiye dönük sert eleştirilere karşı sessiz kalmayı sürdürüyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Meclisi üyelerinden gelen "toplantı" talebini ve eleştirileri doğal karşıladıklarını söyledi. Öztrak, DSP’den belediye başkan adayı olan isimlere ise tepki gösterdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, oldukça sancılı geçen aday belirleme sürecinin ardından son bir değerlendirme toplantısı yaptı.



Aday listesinin teslim edilmesine bir gün kala düzenlenen MYK’da, parti içinde kriz çıkaran meseleler masaya yatırıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılan toplantının ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak kameraların karşısına geçti.



Eleştirilere yanıt vermekten sakınan Öztrak, tepkileri demokrasinin gereği olarak değerlendirdi.



Faik Öztrak, aday listelerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusuyla ilgili de ipucu vermedi.



Öztrak, DSP’ye geçen CHP’li mevcut ve eski belediye başkanlarını ise eleştirdi.



CHP’de aday yapılan ve yapılmayan isimler, parti yönetimine yönelik sert eleştirileri beraberinde getirmişti. Selin Sayek Böke’nin başını çektiği bir grup parti meclisi üyesi, PM’yi aday belirleme sürecini değerlendirmek için olağanüstü toplanmaya çağırmıştı. CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, partiyi FETÖ ile iş birliği yapmakla suçlamıştı.



Öte yandan, Cumhur İttifakında da önemli gelişmeler yaşanıyor. İttifak kapsamını genişletmeye karar veren AKP ve MHP, 18 ilde daha ortak adaylarla seçimlere katılacak. Bu bağlamda AKP, Iğdır'da kendi adayını çekerek MHP adayını destekleyecek. Geri kalan illerde ise MHP'nin, AKP'yi destekleyeceği öğrenildi. İttifak kapsamına alınan iller arasında Siirt, Ardahan, Muş, Sinop, Burdur da yer alıyor.



Cumhur İttifakı ortaklarının Kars'ta ise anlaşamadığı, bu şehirde farklı adaylarla seçime girecekleri öğrenildi.