CHP'nin İstanbul'un Şişli ilçesinde kimi aday göstereceği kamuoyuna açıklanmadı. Kulis bilgilerine göre, Şişli için Yasemin Öney Cankurtaran'ın ismi dillendirilmeye başlandı. Öte yandan son kulis bilgilerini aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "Kadıköy için Şerdil Odabaşı'nın adaylığı onaylanmıştı. Ancak HDP'ye yakınlığı nedeniyle parti içinde çok tartışılmıştı. Parti yönetimi tartışmaların önünü kesmek için yarınki PM toplantısında yeniden oylanabileceği söyleniyor. Ancak usul yönünden bir oylama olacak bu. Genel merkez Şerdil Odabaşı'nın adaylığı konusunda ısrarcı olacak gibi duruyor." dedi

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP'nin aday tanıtım toplantısının 9 Şubat'ta yapılabileceğini söyledi.



CHP'deki kulis bilgilerini aktaran Canova, şunları ifade etti:



"Yarın 50 ile 100 ilçe arasında aday açıklanacak. Bunlar arasında İstanbul'da henüz açıklanmamış 5 ilçe var. İzmir'de 2 ilçe var. Ankara'da da birçok ilçe var. Ankara'da İYİ Parti ile yeniden iş birliğine gidildi. Ankara'da iş birliği yapılacak ilçe sayısı 18'e yükseldi. CHP'ye bırakılan ilçeler Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Polatlı, Mamak, Elmedağ, Ayaş Kalecik, Haymana ve Evren olarak belirlendi. İYİ Parti'ye ise Gölbaşı, Keçirören, Kızılcıhamam, Altındağ, Sincan, Pursaklar, Nallıhan ve Şereflikoçhisar bırakılmış durumda. Böylece Ankara'da CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliğinin boyutları genişlemiş oldu.



MUHARREM İNCE'YE YAKINLIK KRİTER DEĞİL



İstanbul konusunda parti meclisinde bazı tartışmalar yaşanmasını bekliyoruz. İstanbul'da Şişli ve Silivri üzerinden tartışmalar yürüyordu. Silivri'de Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar bir önceki PM toplantısında adaylığı reddedilmişti. İnce'ye yakınlığı nedeniyle üstünün çizildiği yorumları gündeme gelmişti. Genel merkez kaynakları bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Özcan Işıklar'ın Silivri için hala en güçlü isim olduğu söyleniyor. Muharrem İnce ile yol yürümüş birçok isim aday yapıldı. Bunlardan biri için Bolu adayı Tanju Özcan örneği veriliyor. Silivri için kriter Muharrem İnce değil Işıklar’ın yaptığı başarılı çalışmalar deniliyor. PM'de isminin tekrar gündeme getirilmesinin çok güçlü bir ihtimal olduğunun altı çiziliyor.



ŞİŞLİ'DE KİM ADAY GÖSTERİLECEK?



Şişli'de Sarıgül realitesi var. Bu açıkça ifade ediliyor. Yeni bir formül arayışının gündemde olduğu da belirtiliyor. Şişli için kulislerde yeni bir isim dillendirilmeye başlandı. Yasemin Öney Cankurtaran'ın ismi öne çıkmaya başladı. CHP, Sarıgül'ün karşısında Şişli'de bir kadın adayla yarışa girebilir.



KADIKÖY İÇİN TEKRAR OYLAMA YAPILACAK



Beyoğlu için Kılıçdaroğlu, Alper Taş'ı işaret etti. Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç var. Ama bir kadın aday gösterilebileceği değerlendiriliyor. Küçükçekmece'de sorun yok. Kendi mecrasında ilerliyor dendi. Kemal Çebi, Sedat Özkan ve Şefik Ok bu üç isimden biri aday olacak öyle görünüyor. Buraya önemli bir not daha eklemem lazım. Kadıköy için Şerdil Odabaşı'nın adaylığı onaylanmıştı. Ancak HDP'ye yakınlığı nedeniyle parti içinde çok tartışılmıştı. Parti yönetimi tartışmaların önünü kesmek için yarınki PM toplantısında yeniden oylanabileceği söyleniyor. Ancak usul yönünden bir oylama olacak bu. Genel merkez Şerdil Odabaşı'nın adaylığı konusunda ısrarcı olacak gibi duruyor.



DSP'YE KATILIMLAR



Kırıcı etkisi olmaz ifadesi kullanılıyor. CHP ve diğer muhalefet partilerinden aday gösterilmeyenlerin merkezi haline geldi. Bu durum yerelde muhalefetin güçlenmesini isteyen anlayışın işine bu durum gelmez. DSP'ye geçenlerin kişiliklerinden bağımsız olarak bu tespitin yapıldığı belirtiliyor. Aksi durum kazandırma değil kaybettirme olur deniyor. Şişli özelinde de, "Ne Şişli eski Şişli ne Sarıgül eski Sarıgül" ifadesi kullanıldı. Siyaset iklimi tamamen değişti yerelde ittifaklarla ilk kez seçime gidildiğinin altı çizildi. Seçmenin neticede kazanacak bloğa yöneleceği vurgulandı.



CANAN KAFTANCIOĞLU KRİZİ AŞILDI MI?



O konu şu an kapandı. Aslında istifa şeklinin rahatsızlık yarattığı genel başkanın sonrasında istifasını istemeyi düşündüğü iddiaları reddedilmiyor ama bugünler geçtikten sonra her şey değerlendirilir. Denerek meselenin seçim sonrasına ertelendiği mesajı veriliyor."



