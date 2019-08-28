Ankara-Moskova hattında ilişkilerin iyi olması CHP’yi rahatsız etti. CHP, Moskova'daki liderler zirvesinde verilen savunma alanında işbirliğini arttırma mesajlarına tepki gösterdi.

Daha önce S-400 alınmasına karşı çıkan CHP yönetimi, şimdi de SU-57 veya başka silahların alınmaması gerektiğini savundu. Türkiye'nin NATO'ya bağlılığının devam ettirilmesi istendi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin arasındaki savaş jeti sohbeti CHP'yi rahatsız etti.



Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den geldi.



Erdoğan ile Putin, Rusya'da düzenlenen MAX-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuar alanında ve sonrasında yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi mesajları verildi. CHP'li Çeviköz ise bu mesajlardan endişe duyduklarını söyledi.



Çeviköz'ün rahatsızlığı savunma alanıyla sınırlı kalmadı. Enerji konusunda da iki ülkenin menfaatine olan projeleri hedef aldı.



ulusal.com.tr