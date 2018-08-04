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CHP'de sular durulmuyor! İl başkan yardımcıları görevden alındı

CHP Samsun il başkan yardımcıları, yönetim tarafından görevden alındı.

CHP'de sular durulmuyor! İl başkan yardımcıları görevden alındı

CHP  Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, partisinin Samsun  il başkan yardımcılarını görevden aldıklarını bildirdi. 

Kundak, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Samsun İl Başkanlığı  yönetiminde görev değişikliği yapıldığını belirterek, ''Partimizin görev  dağılımında değişikliğe gidiyoruz. Bu nedenle yönetimdeki bütün il başkan  yardımcılarını görevden aldık.'' dedi.

CHP Samsun İl Başkan yardımcılığı görevinden alındığı kaydeden Nuri  Cömert ise yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem  İnce'den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden  alındım." ifadesini kullandı.

Hiçbir gerekçe olmadan il başkan yardımcısının görevden  alınamayacağını dile getiren Cömert, CHP tüzüğünün il başkanına böyle bir yetki  tanıdığını ancak hiçbir yetkinin kişisel keyfiyete dayandırılamayacağını  belirtti.

CHP'de, tüzük ve mevzuat hükümlerine bağlı olmayan bir yetkinin  bulunmadığına işaret eden Cömert, "İl başkanı, yapmış olduğu bu tavırla hem  partiyi dışarıdan dizayn edenlerle hareket ettiğini, hem de değişimden yana olan  il yöneticilerini açıkça hedef aldığını tescillemiştir. İl başkanı açıkça hukuk  ihlali yapmıştır. Bu açıdan alınan karar benim açımdan yok hükmünde bir karardır.  Tarafıma tebliğ edilmiş bir karar da yoktur.'' değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #samsun #il başkan yardımcıları
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