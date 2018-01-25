CHP'de kurultaya sayılı günler kala, 3 isim arasında çekişme devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu’na gelen tepkiler sonrası güç kaybeden mevcut yönetimin kurultayda şansını arttırmak için il başkanlarına baskı yaptığı öğrenildi. CHP'de bir yandan da "blok liste" tartışması var

CHP’de mevcut yönetim kurultay öncesi delegelere baskıya başladı.



CHP'de kurultay 3-4 Şubat tarihinde Ankara Arena'da gerçekleşecek. Bin 270'e yakın delegenin oy kullanacağı kurultayda aday olabilmek için 125 imza gerekiyor. Bu yeter sayıyı CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin bulması bekleniyor. Genel Başkanlığa aday adayı olan Ümit Kocasakal'ın ise çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.



3 isim arasında çekime devam ederken Genel Merkez de yeni hamleler peşinde.



CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’na parti içinden ciddi tepkiler gelmişti. Kulislerde, tepkilerin mevcut yönetime kan kaybettirdiği belirtilmişti. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre; mevcut yönetim tepkileri azaltmak için yeni planlar yapıyor. Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha fazla delege imzasıyla aday olabilmesi için delegelere baskı yapılıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi güçlü illerde hafta sonuna doğru başkanların delegelerle birer toplantı yapacağı ifade ediliyor.



Kılıçdaroğlu'nun yönetimden adaylık için en az 900 imza istediği öğrenildi. Daha önceki 18’inci Olağanüstü Kurultayda da adaylık için öncesinde imza toplanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’na imza veren 200'den fazla delege seçimde tercihini değiştirmişti, Kılıçdaroğlu'na değil Muharrem İnce'ye oy vermişti.



Kurultayda yeni bir oturma düzeninin planlanması da kulislerde "delege baskısı" olarak yorumlanıyor. Basın için tribünlerde yer ayrılırken delegelerin salonun ortasında kurultayı izlemesine karar verildi.



Ana muhalefet partisinde blok liste tartışması da var. “Kurultaya blok mu yoksa çarşaf listeyle mi gidilecek?” sorusu gündemde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl bu tartışmaları değerlendirdi.



ulusal.com.tr