CHP, DEM Parti ile el sıkışmaya destek verdi! Özgür Özel'den açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM PArti ile el sıkışmasına destek verdi. Özel, “Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun, el uzatmak iyidir” dedi. Yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin de konuşan Özel CHP’nin üzerine düşeni cesaretle yapacağını belirtti.

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CHP, DEM Parti ile el sıkışmaya destek verdi! Özgür Özel'den açıklama geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM’le el sıkışmasını, "Devlet Bey doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir. El sıkışmak iyidir. Konuşmak kavgadan iyidir, diyalog kuru inattan iyidir, barışmak küslükten iyidir." sözleriyle destekledi.

Özgür Özel, Bahçe’nin kendisine yönelik söylediği "normalleşme cığırtkanlığı" sözlerine de yanıt verdi. Özel, "Normalleşme millette karşılık buldu, CHP'nin siyaset alanını açtı. Ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde, ne Tuncer Bakırhan'ın işaret ettiği istikametteyiz." dedi.

CHP, DEM Parti ile el sıkışmaya destek verdi! Özgür Özel'den açıklama geldi - Resim : 1

"Yeni açılım sürecine CHP ne diyecek?" sorusunu da yanıtlayan Özgür Özel, üzerlerine düşeni cesaretle yapacaklarını belirtti. Anaların gözyaşı dursun çağrısı yaptı. Özel, "Bu parti orada açılan yumruklar sıkılsın diye değil, eller birbirine kavuşsun diye, birbirini duymayan kulaklar yeniden kapansın diye değil, birbirine kulak versin diye... Çatışmalar sürsün, gözyaşları sürsün analar ağlamaya devam etsin diye değil o kıymetli analarımızın gözyaşı dursun diye... Bu ülkedeki tüm vatandaşlar anayasadaki gibi fiilen de özgür olsun, özgür olduğunu hissetsin ve kendini bu miletin onurlu eşit vatandaşı görsün diye üstüne düşen ne varsa cesaretle yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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