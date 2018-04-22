Gelen son dakika haberine göre CHP ve İyi Parti anlaştı.... CHP ve İyi Parti heyetleri TBMM'de bir araya geldi. İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekili istifa edip İyi Parti'ye geçti. İyi Parti'ye geçen CHP milletvekillerinin isimleri belli oldu.

CHP ve İyi Parti heyetleri TBMM'de bir araya geldi. İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekili istifa edip İyi Parti'ye geçti.



İyi Parti'nin grup kurarak seçime girmesi sağlanacak.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah İyi Parti lideri Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirmişti.





HANGİ VEKİLLER İYİ PARTİ'YE GEÇİYOR?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da TBMM'de yaptığı basın açıklamasında bu haberi doğruladı. Altay 15 vekilin demokrasi için İyi Parti'ye geçme kararı aldığını duyurdu. Altay, vekillerin 'demokrasiye yönelik gaspa zırh olduklarını' söyledi:

"Erdoğan anayasayı kanunları çiğnemek konusunda tereddüt göstermiyor. Türkiye'nin bütün kurumlarını yönetmeyi bir alışkanlık haline getirdi. Seçimlere katılabilecek partiler bellidir. YSK'nın hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile görüş İyi Parti tarafından olumlu olmasına rağmen karar alınaması siyasidir.



Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı arayışımızı sürdüreceğiz. YSK'nın değerli üyelerinin OHAL baskısına maruz kalmamalarını istiyoruz. Demokrasi herkes için. Bu sebeple demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla 15 milletvekili partimizden istifa edip İyi Parti'ye katıldılar."



Ardından söz alan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan şunları söyledi:"15 Milletvekilimiz genel başkanımızın talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İyi Parti'nin seçimlere girme hakkının varolduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar."



İŞTE CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER

Afyon Milletvekili - Burcu Köksal

Amasya Milletvekili - Mustafa Tuncer

Ankara Milletvekili - Nihat Yeşil

Aydın Milletvekili - Hüseyin Yıldız

Balkıkesir Milletvekili - Ahmet Akın

Burdur Milletvekili - Mehmet Göker

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Bursa Milletvekili - Erkan Aydın

Çorum Milletvekili - Tufan Köse

Edirne Milletvekili - Okan Gaytancıoğlu

İzmir Milletvekili - Tacettin Bayır

Kayseri Milletvekili - Çetin Arık

Kocaeli Milletvekili - Fatma Kaplan Hürriyet

Niğde Milletvekili - Ömer Fethi Gürer

Zonguldak Milletvekili - Ünal Demirtaş



İyi Parti'nin hali hazırda 5 milletvekili bulunuyor. Bu isimler; Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Okutan ve Aytun Çıray.



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE GİRME KOŞULLARI

1- Mecliste grubu bulunan siyasi partiler

2- Oylarının toplamı yüzde 5 yapan siyasi partiler

3- 100 bin imza

İyi Parti 20 milletvekili sayısıyla grup kurarak Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilecek.



SEÇİME GİREBİLECEKLER

15 CHP’li milletvekili geçtiği takdirde, 5 milletvekili olan İyi Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşacak. İyi Parti TBMM grubu olarak cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek. Yani 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener’in adaylığını bu şekilde gerçekleştirebilecekler.



CHP İÇİNDEN İLK TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 15 Milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasının ardından "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" dedi.



AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

AKP'li Bülent Turan CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını, "CHP Güneş Motel olaylarından ders almamış" sözleriyle değerlendirdi.



İSTİFA EDEN VEKİLDEN İLK AÇIKLAMA

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, bunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ile yaptıklarını açıkladı. Her şeyin vatan için olduğunu vurgulayan Bayır, demokrasiye karşı kurulan tuzak nedeniyle bu hamleyi yaptıklarını belirtti. CHP'nin herkes için var olduğunu kaydeden Bayır, seçme seçilme hakkına karşı bir gaspın söz konusu olduğunu ileri sürerek, kendilerinin de bu tuzağa karşı siper olduklarını söyledi. Bayır, "İyi Parti'nin seçime girebilmesi için istifamızı vererek, İyi Parti'ye katıldık" dedi.

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