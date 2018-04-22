Gelen son dakika haberine göre CHP ve İyi Parti anlaştı.... CHP ve İyi Parti heyetleri TBMM'de bir araya geldi. İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekili istifa edip İyi Parti'ye geçecek. İyi Parti'ye geçecek olan CHP milletvekillerinin isimleri belli oldu. CHP Milletvekili Tuncay Özkan, "Partimiz CHP’ den 15 milletvekili arkadaşımızın İYİ partiye geçeceğine ilişkin haberler doğrudur. 15 dakika sonra TBMM’nde Bülent Tezcan ile Engin Altay konuya ilişkin açıklama yapacaklar." dedi

CHP ve İyi Parti heyetleri TBMM'de bir araya geldi. İyi Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekili istifa edip İyi Parti'ye geçecek.



İyi Parti'nin grup kurarak seçime girmesi sağlanacak.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah İyi Parti lideri Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirmişti.





HANGİ VEKİLLER İYİ PARTİ'YE GEÇİYOR?

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçecek olan bazı isimler şöyle: Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, saat 13.30'da konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. CHP'den istifa edecek olan milletvekillerinin de Altay'ın açıklaması sırasında yanında olması bekleniyor.



İyi Parti'nin hali hazırda 5 milletvekili bulunuyor. Bu isimler; Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Okutan ve Aytun Çıray.



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE GİRME KOŞULLARI

1- Mecliste grubu bulunan siyasi partiler

2- Oylarının toplamı yüzde 5 yapan siyasi partiler

3- 100 bin imza

İyi Parti 20 milletvekili sayısıyla grup kurarak Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilecek.



SEÇİME GİREBİLECEKLER

15 CHP’li milletvekili geçtiği takdirde, 5 milletvekili olan İyi Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşacak. İyi Parti TBMM grubu olarak cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek. Yani 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener’in adaylığını bu şekilde gerçekleştirebilecekler.



CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, "Partimiz CHP’ den 15 milletvekili arkadaşımızın İYİ partiye geçeceğine ilişkin haberler doğrudur. 15 dakika sonra TBMM’nde Bülent Tezcan ile Engin Altay konuya ilişkin açıklama yapacaklar." dedi



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