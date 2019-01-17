S-400 alımından vazgeçilmesini ve ABD Patriotlarının alınmasını öneren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, şimdi de ABD'ye "Suriye'de devam edin" çağrısı yaptı. Menbiç'teki saldırıyla ilgili açıklama yapan Çeviköz, "IŞİD'le mücadele hala bitmedi" dedi.

"IŞİD bitmedi" dedi, Amerika'ya Suriye'de devam çağrısı yaptı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Menbiç'teki patlamaya ilişkin açıklamasında "IŞİD'le mücadele bitmedi" iddiasında bulundu.



"Bu saldırı Suriye'deki ortamın ne kadar karmaşık olduğunu, farklı yöntemlerle saldırılarına devam eden IŞİD'e karşı sürdürülen terörle mücadelenin henüz sona ermediğini, aksine IŞİD'in Türkiye sınırlarının yakınındaki artan etkinliğini göstermektedir."



Çeviköz Amerikan askerlerinin Suriye'de kalmasına yönelik mesajlar verdi.



"Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Zira Suriye'deki terör tehdidi bölgesel ve küresel ölçekte endişe vericidir."



Çeviköz, bölgede barış ve huzur için en kısa zamanda Suriye ile anlamlı bir diyalog kurulması gerektiğini de söyledi.



ulusal.com.tr