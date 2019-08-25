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CHP'den Ahmet Türk'e ziyaret

CHP milletvekili Ali Şeker ve CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner Ahmet Türk'ü ziyaret etti

CHP'den Ahmet Türk'e ziyaret

CHP milletvekili Ali Şeker ve CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, kayyum görevlendirmesi ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret etti.

Şeker, "Seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Mardin halkıyla dayanışmak için Mardin’deyiz" dedi.

İlhan Cihaner, ziyarete ilişkin açıklamasında "Antidemokratik ve hukuk dışı kayyım darbesinin karşısında olduğumuzu göstermek için seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınmış yerlerine bu kentin valileri kayyum olarak atanmıştı.

CHP'li Muharrem İnce, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Etiketler; #chp
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