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CHP'den art arda EYT açıklamaları - Son dakika 10 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal medyayı sallayan büyük EYT çalışmasında binlerce mesaj atıldı. CHP milletvekilleri de mesajlarıyla emeklilikte yaşa takılanların çalışmalarına destek verdi. İşte o mesajlar

CHP'den art arda EYT açıklamaları - Son dakika 10 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'li vatandaşlar tarafından başlatılan Twitter etiket çalışması, sosyal medyayı salladı.

Büyük çalışma kapsamında '#EYTGündemdenDüşmüyor' ifadeleri Türkiye gündeminde üst sıralara yükseltildi.

Büyük EYT çalışmasında binlerce mesaj atılırken CHP'li vekiller de paylaşımlarıyla EYT'lilere destek verdi.

İşte o paylaşımlar:

"CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek: Bu ülkede en büyük adaletsizlerden birisi de sosyal adaletsizliktir.Bütün yasalar zenginleri koruma altına alırken sürekli işçi ve emekçilere de hak gaspı yapmaktadır. #EYT liler bundan en fazla nasibini alanlardır.Mücadele edeceğiz!Mutlaka kazanacağız!#EYTGündemdenDüşmüyor

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü: #Eyt gündeme gelmesin diyerek Meclis’te ret oyu verenlere inat #EytGündemdenDüşmüyor diyenler kazanacak.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi: EYT artık  her yerde. Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada. Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz. 

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır: Emeklilik Haktır Lütuf Değil... EYT'lileri yok sayan, mağduriyetlerine çözüm üretmeyen anlayışa birlikte dur diyelim... #EmeklilikteYaşaTakılanlar'a 'türedi’ diyen siyasi anlayışa karşı hep birlikte ses yükseltelim, #EYT'lileri kaderine terk etmeyelim...

CHP İzmir Milletvekil Atila Sertel: #EytGündemdenDüşmüyor Bu gidişle iktidar düşecek."

ulusal.com.tr











Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #chp
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