CHP'den art arda EYT açıklamaları - Son dakika 9 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'li vatandaşlar tarafından başlatılan Twitter etiket çalışması, sosyal medyayı salladı.
Büyük çalışma kapsamında '#EYTGündemdenDüşmüyor' ifadeleri Türkiye gündeminde üst sıralara yükseltildi.
Büyük EYT çalışmasında binlerce mesaj atılırken CHP'li vekiller de paylaşımlarıyla EYT'lilere destek verdi.
İşte o paylaşımlar:
"CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek: Bu ülkede en büyük adaletsizlerden birisi de sosyal adaletsizliktir.Bütün yasalar zenginleri koruma altına alırken sürekli işçi ve emekçilere de hak gaspı yapmaktadır. #EYT liler bundan en fazla nasibini alanlardır.Mücadele edeceğiz!Mutlaka kazanacağız!#EYTGündemdenDüşmüyor
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü: #Eyt gündeme gelmesin diyerek Meclis’te ret oyu verenlere inat #EytGündemdenDüşmüyor diyenler kazanacak.
CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi: EYT artık her yerde. Basında, siyasilerin dilinde, sosyal medyada, sahada. Haklarımızı alana kadar, @EytSydDernegi olarak sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz.
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır: Emeklilik Haktır Lütuf Değil... EYT'lileri yok sayan, mağduriyetlerine çözüm üretmeyen anlayışa birlikte dur diyelim... #EmeklilikteYaşaTakılanlar'a 'türedi’ diyen siyasi anlayışa karşı hep birlikte ses yükseltelim, #EYT'lileri kaderine terk etmeyelim...
CHP İzmir Milletvekil Atila Sertel: #EytGündemdenDüşmüyor Bu gidişle iktidar düşecek."
ulusal.com.tr
Sosyal medyayı sallayan büyük EYT çalışmasında binlerce mesaj atıldı. CHP milletvekilleri de mesajlarıyla emeklilikte yaşa takılanların çalışmalarına destek verdi. İşte o mesajlar
Emeklilikte yaşa takılanların EYT'li vatandaşlar tarafından başlatılan Twitter etiket çalışması, sosyal medyayı salladı.