MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Kafamı karıştıran bir konu var. 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" sözlerine CHP'den tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Twitter hesabından şöyle yazdı:



Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz.







BAHÇELİ NE DEDİ?



MHP Lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli 100 bin imza ile ilgili şu sözleri söyledi:



"Kafamı karıştıran bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuç üzerinden bahsedilemez hale geldi. Nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETO darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; ana muhalefet partisinden 15 vekilin geçtiği partinin başkanı, ısrarla 100 bin imzayla aday olacağım diyor. FETO darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETO'nun seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar, hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor.



Eğer FETO'yla mücadele ediliyorsa, bu mücadele yapılırken hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa, acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur? Bunları çok yönlü düşünmek lazım. Bunları da tartışılsın diye söylüyorum. Benimki düşüncedir efendim. "



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