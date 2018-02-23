CHP, yüzde 10’luk seçim barajının kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla hazırlanan kanun teklifinde, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç’un imzası da yer aldı.
Teklifin gerekçesinde parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. “Güçler ayrılığı ilkesini ve hukukun üstünlüğünü egemen kılınmalı” ifadeleri kullanıldı.
Teklife ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kameralar karşısına geçti.
Özel, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP ile ittifak kuran MHP’yi de eleştirdi.
ulusal.com.tr
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