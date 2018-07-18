Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, bedelli askerlik kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödemeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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