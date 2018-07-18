banner982
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme
BM yetkilisinden Gazze için 'acil önlem' çağrısı
BM yetkilisinden Gazze için 'acil önlem' çağrısı
THY uçağı İstanbul'a geri döndü
THY uçağı İstanbul'a geri döndü

CHP'den bedelli askerliğe destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , ''Bedelli Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir" dedi.

CHP'den bedelli askerliğe destek
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, bedelli askerlik kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödemeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım." dedi.

Ayrıntılar gelecek...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.