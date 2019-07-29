CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özel, yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi konusunda kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, geçen hafta Meclis çalışmalarına yönelik değerlendirmelerine işaret eden Özel, Şentop'un son Anayasa değişikliği sırasında Anayasa Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığını anımsattı.



Şentop'un, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasa tekliflerini sadece milletvekillerinin sunacağına" yönelik açıklamalarını hatırlatan Özel, bakanların hazırladığı kanun tekliflerinin TBMM'de kabul edildiğini savundu.



Özel, "Bütün teklifler günler hatta saatler içinde kanunlaşarak yürürlüğe girdi. Milletvekillerini birer kalem efendisine dönüştüren, haberlerinin dahi olmadığı metinlerin altına imza atan ama kendi çabalarıyla yasa çıkaramayan ve sadece maaş karşılığında akıllarının, vicdanlarının değil parmaklarının iktidar partisi tarafından ücretlendirildiği bir sisteme getirildiğimiz ortadadır." ifadelerini kullandı.



"CHP leke gösteriyor, çünkü oldukça temiz"

CHP'li Özel, hazırlayacakları kanun teklifi ile yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediyelerde görevlendirilmesinin başkanların ikinci maaş almalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.



Siyasi Etik Kanunu'nun arkasında olduklarını ancak gelişmesini istediklerini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Bu konuda gelişen haklı tepkiler söz konusu. CHP olarak bu konuda tavizsiz olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İki örneği birlikte yaşadık. İddialar var. Doğruysa hemen araştırılıyor, ilgili genel başkan yardımcısı tarafından bu işin sonlandırılması gerektiği söyleniyor. Ama bir gerçek var. CHP leke gösteriyor bu konuda, çünkü oldukça temiz. AKP sağolsun, kir tutmuyor çünkü kiri göstermeyecek kadar kirli. Bir sayfada CHP'nin bu konuda yanlış yapan bir belediye başkanı var. Savunmadık. Hatadan döndüler. Ama AKP'nin durumu gri bir kağıda kurşun kalemle koyduğum bir leke gibi. Bursa 10, Trabzon 5 şirketten birden ve AKP'den çıkan bir ses yok."



CHP'nin hazırlayacağı kanun teklifine ilişkin bilgi veren Özel, şunları kaydetti:

"CHP olarak yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi; kendilerinin belediyeden herhangi ikinci bir maaş ve ödeme alamamaları konusunda bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunacağız. Bu kanun teklifinin AK Parti ve küçük ortağı tarafından nasıl değerlendirileceğini bekliyoruz. CHP olarak bu konuda tavizimiz yok, hiçbir CHP'li belediye başkanın bunu yapmasını hoş görmüyoruz ve izin vermiyoruz. Gelin bunu kanuna koyalım, hiçbirimiz yapamayalım."