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CHP'den Bolton tepkisi: Erdoğan görüşmemeli

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ziyareti hakkında açıklama yaptı. Bolton’ın İsrail’de Türkiye'yi emir eri gibi gösterdiğini ifade eden Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bolton’ı muhatap almaması gerektiğini söyledi.

CHP'den Bolton tepkisi: Erdoğan görüşmemeli

Türkiye'nin Suriye'deki Kürt güçlerine dokunamayacağını iddia eden Bolton'a ilişkin CHP'den de açıklama geldi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Bolton’ın İsrail’de yaptığı açıklamalara değindi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bolton’ı kabul etmemesi gerektiğini savunan Öztrak, ABD’li yetkilinin sözlerini hatırlattı.

Partisinin MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Öztrak, yerel seçim ve ittifak süreciyle ilgili kapsamlı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Faik Öztrak ayrıca, iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #bolton
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