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CHP'den delegelere baskı

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten CHP PM üyesi Erdal Aksünger, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın “CHP ile ittifak bize zarar verdi” sözlerini yorumladı. "CHP ile HDP ile İYİ Parti de Saadet Partisi ile ittifak kurmalıydı. " dedi.

CHP'den delegelere baskı

CHP'deki Olağanüstü Kurultay süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den geldi.  Aksünger, kurultay için imza vermek isteyen delegelerin baskı altında olduğunu söyledi.

Baskı yapanların başında gelen ismi de verdi Aksünger.

Aksünger CHP'nin geldiği son durumu böyle özetlerken bir kritik açıklamayı "Millet İttifakı" ile ilgili yaptı. 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın “CHP ile ittifak bize zarar verdi” sözlerine böyle yanıt verdi.

Eğer CHP HDP ile ittifak yapsaydı CHP'nin daha kötü bir oy almayacağını da söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp
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