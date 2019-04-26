CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tutuklu eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlerde yaptığı "sandığa gidin" çağrısının "çok kıymetli" olduğunu söyledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tutuklu eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlerde yaptığı "sandığa gidin" çağrısının "çok kıymetli" olduğunu söyledi.



HDP'nin batı illerinde CHP'ye olan desteğini ve Demirtaş'ın çağrısını değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı, "Çok kıymetli bir çağrı. Kişisel olarak, HDP seçmeni üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Batı bölgelerinde demokrasi için ve iktidara kaybettirmek için' davranacağız demişlerdi. Bu bence gayet anlaşılır, gayet makul" ifadelerini kullandı.



BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Yıllardır, sokaklarda hep söylediğimiz bir slogan vardır, bu defa faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik, bütün faşizmin karşısında duran yapılarla birlikte" dedi.



YSK'nın İstanbul seçiminin iptaline yönelik bir karar vermesini beklemediğini söyleyen Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:



"YSK’dan o karar çıkmayacak. Hiçbir hukuksal dayanağı yok, o yüzden olmayacaktır ama siz ısrarla, buna rağmen böyle bir şey olacak derseniz, emin olun ona rağmen o gün en doğru şey konuşulur ve değerlendirilir ama şu an hiç düşünmüyoruz, hiç gündemimizde yok."



ulusal.com.tr