CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda "Emeklilikte yaşa takılanlar ile binlerce mağdur yaratılmıştır. Emeklilikte yaşa takılanların emekli olabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin de bir an önce Meclisimizden geçirilerek bu konuda beklentiler karşılanmalıdır." dedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilsin" dedi.



Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak emeklilikte yaşa takılan (EYT) ve BAĞ-KUR prim borçlarına yönelik düzenleme istedi.



CHP'li Gürer, "Emekli olmayla ilgili getirilen düzenlemelerdeki olumsuzluklar, emeklilerin emekli olmalarının önündeki en büyük engeldir." ifadelerini kullandı.



İşte Gürer'in Genel Kurul'daki konuşması:



"EYT'LİLERİN SESİNİ İKTİDAR DUYMAZDAN GELİYOR"



Adalet ve Kalkınma Partisi, emekli olabilmenin şartlarını ağırlaştırmıştır. Emeklilik yaş sınırı, 65'e çıkarılmış aylık bağlanma oranları ile emeklilik maaşları düşürülmüştür. Emeklilikte yaşa takılanlar ile binlerce mağdur yaratılmıştır. Primini ödemiş, hakkını isteyen hak ettiği verilsin diyen emeklilikte yaşa takılanların sesini iktidar duymazdan gelmektedir.



BAĞ-KUR'LULAR PRİM BORÇLARINDAN DOLAYI EMEKLİ OLAMIYOR



Ayrıca, BAĞ-KUR prim borçlarından dolayı emekli olamayanlar vardır. Prim borçlarını ödemek için bankalara başvuranlara ağır şartlar ileri sürülmekte, kredi almaları engellenmektedir. Prim ödemek isteyen BAĞ-KUR'lular için kredi temin kolaylığı sağlanmalı, prim borçları nedeniyle işsiz olan sağlık hizmetinden dahi yararlanamayan BAĞ-KUR'lulara bu destek verilmelidir.



EYT'LİLERİN BEKLENTİLERİ KARŞILANMALIDIR



Emeklilikte yaşa takılanların emekli olabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin de bir an önce Meclisimizden geçirilerek bu konuda beklentiler karşılanmalıdır.



EMEKLİLER GEÇİM SIKINTISINDA



Emekliler, geçim sıkıntısı içindedir. Ayrıca, emekli olmayla ilgili getirilen düzenlemelerdeki olumsuzluklar da emekli olmalarının önündeki en büyük engeldir."



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