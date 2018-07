CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "Toplandığı belirtilen imzalar sunulsaydı bugün, pazartesi günü MYK sonrasında Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı. Ama değişimler, dönüşümler olağan kurultaylarla gerçekleşmeli, biz bu tartışmanın içinden çıkmalıyız." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu'nun, bir "siyasi rehin" olarak Maltepe Cezaevi'nde tutulduğunu savunan Erkek, Berberoğlu'nun kimseyle görüşmeme ve savunma yapmama kararı aldığını bildirdi.

Berberoğlu'nun bu kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesinin "anayasayı ayaklar altına alan" kararı sonrası aldığını belirten erkek, "Umarız Yargıtay bir yüksek mahkeme olarak bu tarihi hukuk katliamını ivedi olarak düzeltir. Milletvekilimiz içeride biz dışarda adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Böyle bir dönemde bir de olağanüstü kurultay sürecini yaşadıklarını vurgulayan Erkek, kendilerinin amacının en başından beri olağanüstü kurultay tartışmalarına partinin sürüklenmemesi olduğunu aktardı. Erkek, şöyle devam etti:

"Ama olağanüstü kurultay talebi de ortada. Dün bir açıklama yapıldı, olağanüstü kurultay talep edenler 604 imza topladıklarını ifade ettiler. Bizde tamamen iyi niyetle, partimizi ve topluma karşı sorumluluğumuzu düşünerek, her ne kadar salt çoğunluğa ulaşılmasada 'eğer 604 imza toplanmış ise bunun genel merkezimize bugün sunulması halinde derhal gereğini yapacağımızı' ifade etmiştik. Genel Başkanımız adına bunu ifade ettik. Çünkü tüzüğümüz gereği genel başkanın olağanüstü kurultayı toplama yetkisi var.

'Salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa artık partimizi, örgütlerimizi, delegelerimizi bu tartışmanın içinden çıkarıp gereğini yapalım' dedik ama bugün saat 11.00 itibarıyla ve şu ana kadar her hangi bir belge veya 604 imza genel merkezime sunulmadı. Zaten olağanüstü kurultay talep edenler de sunmayacaklarını ifade ettiler."



"CHP, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla artık anılmamalıdır"

CHP olarak büyük bir ailenin üyeleri olduklarını dile getiren Erkek, CHP üyesi olmanın başlı başına onurlu bir toplum hizmeti olduğunu belirtti.

Erkek, "Bizim bir birimizle mücadele etmemiz yerine, tahkim edilen rejimi değiştirilen, otoriter tek adam düzeniyle mücadele etmemiz çok daha önemlidir. CHP, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla artık anılmamalıdır. Bir değişim bir yenilenme gerçekleşecekse bunun olağan kurultaylarda gerçekleşmesi çok daha sağlıklıdır, çok daha önemlidir." diye konuştu.

Kendilerinin iyi niyetli bir açıklama yaptığını tekrarlayan Erkek, ilk hafta itibarıyla salt çoğunluğun elde edilemediğinin açıkça görüldüğünü buna rağmen salt çoğunluğa yakın bir irade varsa, gereğini yapmaya yine hazır olduklarını bildirdi.

Muharrem Erkek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer gerçekten 604 imza varsa, artık bu imza tartışmalarına, imza çekme tartışmalarına çünkü genel merkezimize birçok noterden 'imzadan vazgeçme beyanları' da ulaşıyor, bu tartışmalara hiç gerek olmadan, örgütlerimizi yormadan üzmeden, bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirmesi gerekir. Toplandığı belirtilen imzalar sunulsaydı bugün, pazartesi günü MYK sonrasında Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı. Ama değişimler, dönüşümler olağan kurultaylarla gerçekleşmeli, biz bu tartışmanın içinden çıkmalıyız."



"Tarih Enis Berberoğlu'nu mutlaka yazacaktır"

Erkek, Berberoğlu'nun aldığı kararla ilgili bir soru üzerine Enis Berberoğlu'nun çok onurlu bir duruş sergilediğinin altını çizerek, "Tarih Enis Berberoğlu'nu mutlaka yazacaktır, ama hukuku çiğneyen yargıçların adı bile hiçbir zaman anılmayacaktır." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "bedelli askerlikte 28 güne ne gerek" yönünde bir açıklaması olduğunun hatırlatılması üzerine ise Erkek, "Bedelli askerliğe karşı değiliz. Toplumda büyük bir birikme var. Ama her şeyde olduğu gibi adalet. O bedeli ödeme imkanı olmayan gençler ne yapacak? Onu da düşünmek geriyor. Mecliste konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır." diye konuştu.

"15 gün sonunda imzaların toplanabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Erkek, şu yanıtı verdi:

"15 gün sonunda da tabii ki imzalar getirilebilir. Biz hukuka bağlıyız. Bizim demek istediğimiz salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa gerçekten 604 imza toplanmışsa, biz gereğini yapmaya hazırız. Tamamen iyi niyetle bu açıklamayı yaptık. Sonra 15 günün sonunda salt çoğunluk veya üzerinde bir imza geldiğinde zaten tüzüğümüzün gereği yapılacaktır. Olağanüstü kurultay toplanacaktır, aksini kimse tartışamaz bile. Ama ilk hafta itibarıyla yeterli imzanın toplanamadığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte imza tartışmaları, imza veren delege sayısı tartışmalarını değil de bu kadar imza toplanmışsa keşke sunulsaydı biz de Genel Başkanımız da gereğini yapsaydı. Bizim amacımız partimizin bir an önce bu tartışmalardan çıkması. Bizim delegemiz, bizim üyemiz, hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir trenin de kaçtığını düşünmeden özgür iradesiyle karar verecek bir delegedir. Zaten delegemizle herkes görüşüyor, herkes konuşuyor bir tek Genel Başkanımız aramıyor, onun dışında herkes arıyor."