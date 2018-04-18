24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçimle ilgili son dakika haberleri geliyor.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı sonrası CHP MYK'da da durum değerlendirilmesi yapıldı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan açıklamada bulundu.... Öte yandan CHP Milletvekili Levent Gök, Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Yönetemediklerinin tescili, hayırlı olsun" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı sonrası CHP MYK'da da durum değerlendirilmesi yapıldı. Tezcan, "Türkiye'yi uluslararası ve içeride tek adamlık rejimi olumsuz etkiliyor. AB komisyon raporunda OHAL'in hemen sonlandırılması gerek deniliyor. AB'den dev adımlardan uzaklaşıldığını ifade ediyor. Bunun sorumlusu tek adam rejimi, AK Parti yönetimi. Türkiye'yi bir ara havaifişeklerle AB'ye giriyoruz diye kandırdılar. Uygar tablodan uzaklaşıyoruz. Bizim insanlarımız, demokrasinin egemen olduğu, yargının bağımsızlığını hakediyor." dedi.





Tezcan'ın açıklamaları şöyle:



"Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün çok net açıkladık. CHP olarak seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Her erken seçim tartışması olduğunda söylüyorduk. Dün 'Hodri meydan' dedik. Bugün de 'Hodri meydan' diyoruz. Bu hükümet yönetme özürlüdür.



6 milyon işsizin 16 milyon açın sorumlusu sizsiniz. Adaleti ortadan kaldıran düzenin sorumlusu sizsiniz. Kurdaki yükselişin sorumlusu sizsiniz. Tarımın bitmesinin sorumlusu sizsiniz. Yönetemiyorsunuz.



Millet karar verecek. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu sandıktır.



Bugünler siyaseten gördüğünüz son iyi günlerdir. Millet söylediğiiz tarihte dersinizi verecek.



Bu milleti OHAL şartları altında, adaletsiz bir sçeime sürükleme hakkınız yok. Derhal OHAL'i kaldırmalısınız.



Umudunuzu canlı ve sıcak tutun tek adam rejimi için yolun sonu göründü. Biz seçime hazırız, bu iktidarı göndereceğiz."



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