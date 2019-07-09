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CHP'den EYT açıklaması - Son dakika 9 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Twitter'daki büyük EYT çalışması kapsamında paylaştığı mesajında "#EYTyiAnlayınArtık Emeklilikte Yaşa Takılanlar  AKP iktidarının durumunlarını algılama ve anlamasını bekliyorlar çünkü haklılar ve hakları istekleri dışında ellerinden alındı.Prim,gün tamam,yaş nedeni ile mağduriyet yaşanması kabul etmiyorlar.Haklılar,haklarını kazanacaklar." ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da yaptığı paylaşımda "#EYT’liler iktidardan artık somut adımlar atılmasını istiyor.EYT’lileri gün geçtikçe daha da kötüleşen ekonomik ortamda,daha fazla mağdur etmeyin. Biz desteğe hazırız." paylaşımı yaptı

CHP'den EYT açıklaması - Son dakika 9 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Twitter'da büyük etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında '#EYTyiAnlayınArtık' ifadeleri üzerinde çalışma yapıldı.

Çok sayıda vatandaş tarafından ilgili etiketle binlerce mesaj paylaşıldı.

Çalışmaya milltvekilleri de destek verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de sözkonusu etiketi kullanarak EYT mesajı paylaştı.

Gürer, açıklamasında "#EYTyiAnlayınArtık Emeklilikte Yaşa Takılanlar  AKP iktidarının durumunlarını algılama ve anlamasını bekliyorlar çünkü haklılar ve hakları istekleri dışında ellerinden alındı.Prim,gün tamam,yaş nedeni ile mağduriyet yaşanması kabul etmiyorlar.Haklılar,haklarını kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da yaptığı paylaşımda "#EYT’liler iktidardan artık somut adımlar atılmasını istiyor.EYT’lileri gün geçtikçe daha da kötüleşen ekonomik ortamda,daha fazla mağdur etmeyin. Biz desteğe hazırız." paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #ömer fethi gürer #chp
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