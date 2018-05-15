CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den de konuya ilişkin açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin açıklamalarında ise bölge barışının tehdit edilmesi öne çıktı.





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da, "Filistinlilerin yanındayız" dedi.



Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'de, Amerik'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını yanlış bir karar olarak değerlendirdi.



İnce Birleşmiş Milletlerin Kudüs kararını hatırlattı.





ulusal.com.tr

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Amerika ve İsral'e tepki gösterdi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da, "Filistinlilerin yanındayız" dedi.Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'de, Amerik'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını yanlış bir karar olarak değerlendirdi.İnce Birleşmiş Milletlerin Kudüs kararını hatırlattı.