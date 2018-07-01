24 Haziran seçimleri sonrası parti yönetimini protesto etmek için partilileri oturma eylemine çağırmasının ardından ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ‘Benim CHP’li kimliğimi ve partime bağlılığımı hiç kimsenin tartışması haddi değildir’ dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ‘Benim CHP’li kimliğimi ve partime bağlılığımı hiç kimsenin tartışması haddi değildir’ dedi.



Erol, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Ben CHP’nin 95 yıllık tarihinde ailece yer alan, atadan dededen partili ve CHP’nin son 35 yılında aktif siyaset yapan biriyim. CHP’li olmak benim için gözümü açtığım ve yaşadığım sürece taşıyacağım siyasi onurdur.

Hayatım boyunca yaşadığım en büyük onurları partimin ve halkımızın desteğiyle yaşadım.

7 Haziran 2015 seçimlerinde partimin mv çıkaramadığı Tunceli’den 1 Kasım seçimlerinde Tunceli halkının desteğiyle, 24 Haziran seçimlerinde 41 yıldır mv çıkaramadığımız Elazığ’da örgütümüzle birlikte çalışarak oylarımızı %100 artırıp Elazığ halkının güvenini almış, partim adına seçim kazanmış bir milletvekiliyim.

Benim için hiç bir mevki,makam ve ünvan CHP’li olma onurundan daha önemli değildir. Siyasi cambazların ve aktörlerin dedikodularına asla pirim verilmemelidir.

Benim CHP’li kimliğimi ve partime bağlılığımı hiç kimsenin tartışması haddi değildir. Siz dostlarımdan ve partililerimden bu dedikodulara itibar etmemenizi rica ediyorum. Saygılarımla.”