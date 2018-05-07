Çalışma hız kanmış Perinçek'e imza sayısnın artacağı belirtiliyor.
Gaziantep adliyesi önü bütün gün hareketliydi.
Vatan Partisi Liderinin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için toplanan imzalar 70 bine dayandı.
Çalışmalar son sürat devam ederken CHP Şehitkamil İlçe başkanı avukat Umut Yılmaz, parti üyelerine çağrı yaptı.
Yarın adliye önünde ciddi bir yoğunluk bekleniyor.
Burası da Muğla...Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı ve Maden-İş Yatağan eski şube başkanı Süleyman Girgin imza kampanyasına destek verdi.
İyi Parti temsilcileri de Doğu Perinçek’in adaylığını destekliyor.
Doğu Perinçek’in adaylığını destekleyenler arasında DSP Muğla İl Başkanı Emin Durna ve geçmiş dönem CHP Muğla İl Başkanı Celal Orhan da vardı...
HABER-KAMERA:EKREM DEMİR- ANIL HANÇERLİ
ulusal.com.tr
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