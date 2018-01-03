Arkasında Amerika ve İsrail'in olduğu İran'daki provokatif eylemlere CHP'den de destek geldi. MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan protestoların amacının "Demokratik hak ve özgürlük talebi" olduğunu savundu.

MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan protestoların amacının "Demokratik hak ve özgürlük talebi" olduğunu savundu.



Partisinin MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. İran'da Amerika'nın kışkırttığı grupların "demokrasi ve özgürlük" talep ettiğini öne sürdü.



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, İran'daki protestolara destek verdi.

"Bölgede özellikle şiddetten kaçınmaya herkesin özen göstermesini bekliyoruz."



Protestocuların "demokratik hak ve özgürlük" talep ettiğini ifade eden Tezcan, konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

"Demokratik hak ve özgürlükler çerçevesindeki taleplere dünyanın her yerinde saygı duyulması beklentimizdir."







ulusal.com.tr