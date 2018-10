Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Üç kamu bankasına sermaye olarak İşsizlik Fonu'ndan verilen para, işsizin parasıyla borcunu ödemeyen şirketi kurtarma operasyonudur." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hain, bölücü terör örgütünün Batman'da 7 askeri şehit ettiğini hatırlatarak, "Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Bu tür terör eylemlerinin bir an önce bitirilmesini iktidardan bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet camiası ile bir araya geldiğini dile getiren Öztrak, "Son derece ilginç bir biçimde Diyanet camiasını ağırlarken siyaset yapmış. Şu son dönemdeki gelişmeler camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girince memleketimizin ne hale geldiğini gösteriyor ama bir türlü bundan ders almamakta ısrar ediyoruz. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıkıştığı her noktada maalesef dini, siyasete alet etmekten kaçınmıyor." şeklinde konuştu.



Öztrak, "Bir diğer ilginç nokta, Diyanet camiası bugün orada kendisini dinlerken, biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur, kendisini dinlerken ilginç bir şekilde siyasetle ilgili sözlerinde hem Diyanet İşleri Başkanı hem de camia alkışlıyor. Neyi alkışladıklarının farkında olmadan, camilerin yakılmasından, yıkılmasından bunlardan bahsediliyor, aslında bunların ne olduğunu bilmesi gereken bu camia ama her nedense sarayın başı ne söylese alkışlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Sen ne anlarsın ezandan, Kur'an'dan" dediğini aktaran Öztrak, kendisinin, Erdoğan'ın bu sözü neden söylediğine baktığını ifade etti.

Öztrak, "Gördüm ki dün Genel Başkanımız yaptığı konuşmada McKinsey ile ilgili bazı sorular sormuş, demiş ki 'Siz ekonomiye dışarıdan yapılan saldırı ezanımıza, bayrağımıza yapılan saldırılardan farksızdır diyordunuz, şimdi ne oldu da bir yabancı şirketi ekonomimizi denetlemek üzere iş başına getiriyorsunuz, tutuyorsunuz?', soru bu ama öyle anlaşılıyor ki bu McKinsey meselesinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı son derece rahatsız olmuş, hemen işin kolayına gitmiş, sorulara cevap verecek yerde meseleyi ezan meselesine, bayrak meselesine, hamasete çekmeye çalışmış." dedi.



"Zaman hamaset zamanı değildir." ifadesini kullanan Öztrak, "Daha dün yüzde 6'nın üzerinde birenflasyon rakamı ülkemizde gerçekleşmiştir. Yüzde 6'nın üzerinde enflasyon rakamı dünyadaki 155 ülkenin yıllık enflasyonunun rakamına eşittir. Biz bu enflasyonu bir ayda yaşadık." sözlerini kullandı.

Öztrak, camilerin yakılmasına ilişkin ifadeleri hatırlatarak , "Cumhuriyet Halk Partisi'nin cami yaktığı, yıktığı hikayeleri defalarca kendisine anlatılmasına rağmen yine havalarda uçuşuyor. Bunların hiçbiri gerçek değil, açık söyleyeyim. Yunan askerinin Mihalıççık'ta kaçarken yaktığı camiyi bunlar 'Cumhuriyet Halk Partisi yaktı.' dediler, sonra da bu camiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin onardığı ortaya çıktı." diye konuştu.



"Ayakları yere basan bir program ortaya koyuldu"

Üsküdar'da Esentepe Camisi'nin yıkıldığını söyleyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Daha önce de bunların bu tür eylemleri var. Malatya'da alışveriş merkezine yer açmak için cami yıktılar. Belediyeleri kendi belediye sınırları içindeki camileri SSK'ya teminat olarak gösterdi. Şimdi bunları yapan bir iktidar, kalkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyor. Şunu açıkça söyleyim, milletin derdi aştır, iştir. Millet hayat pahalılığı altında ezilmiştir, işçi eziliyor, memur eziliyor, çiftçi eziliyor, iş adamı eziliyor ama biz cami yakmaktan, cami yıkmaktan söz ediyoruz. Bu açıkçası ülkenin gerçek meselelerini karartmaktır başka hiçbir şey değil."

Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun önerdiği 13 konu başlığının Türkiye'nin üzerine gitmesi gereken temel konular olduğunu savundu.

Türkiye'de bir an önce ayakları yere basan bir programın ortaya konulmaması halinde hayat pahalılığı ve durgunlukla mücadele etmenin mümkün olamayacağını öne süren "Dün açıklıyorlar, 'Enflasyon beklemediğimiz kadar yüksek çıktı, toplumun her kesiminin taşın altına elini sokacağı bir enflasyonla mücadele programını önümüzdeki günlerde açıklayacağız'. Neden önümüzdeki günlerde? Siz değil misiniz bu ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar almayı sağlayacağını söyleyen? Nerede hızlı karar? Kriz çıkmış, milletin mutfağı, cebi yangın yerine dönmüş siz hala daha 'Enflasyonla mücadele programını inşallah önümüzdeki günlerde yürürlüğe sokacağız.' diyorsunuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün yaptığı açıklamada, üç kamu bankasına İşsizlik Fonu'ndan para verildiğini onayladığını ve bunun devlette, kamuda kaynakların etkin kullanımı olduğunu söylediğini aktaran Öztrak, "Bu üç kamu bankasına sermaye olarak İşsizlik Fonu'ndan verilen para işsizin parasıyla borcunu ödemeyen şirketi kurtarma operasyonudur. Bugüne kadar hep söyledikleri 'özel sektör işini bilir, özel sektörün borcu devletin borcu değil' dedikleri olay sonunda şöyle olmuştur, özel sektörün borcu bugün yavaş yavaş artık devletin, milletin borcu olmaya doğru hızla gitmektedir." ifadelerini kullandı.

Öztrak, İşsizlik Fonu'nun işsizliğin hızla arttığı bir ortamda işsiz kalanlara işsizlik maaşı ödemek için kurulmuş olduğuna işaret ederek, sözlerini "Şimdi bütün bunların bu geç kalmaları, ekonomideki bu sıkıntıları, İşsizlik Fonu'ndan kalkıp şirket kurtarma operasyonlarının hepsinin üstünü örtmek için yine tamamen o eski söyleme, dinimize, imanımıza sığınan birtakım retoriklerle iş götürülmeye çalışılmaktadır. Zaman hamaset yapma zamanı değildir, zaman bir an önce önlem alma zamanıdır." şeklinde sonlandırdı.