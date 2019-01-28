CHP yönetiminin millî olmayan politikalarına destek veremeyeceğini söyleyerek partisinden istifa eden Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, yerel seçimlere bağımsız aday olarak girecek. Selmanpakoğlu kararlı, "Hacıbektaş’ı Mustafa Kemal’in çizgisinden çıkatmamak için bilgim, gücüm ölçüsünde çalışacağım" diyor

CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifakını kabul etmedi. Partisinden istifa etti. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu yerel seçimlere bağımsız aday olarak giriyor.



Bölücülük ve federasyon taleplerine karşı dik duruşu ile tanınan ve Hacıbektaş ile özdeşleşen Selmanpakoğlu, yaptıklarını ve yapacaklarını Aydınlık gazetesine anlattı.



Hacıbektaş’ta ayrımcılığın nasıl körüklendiğini net bir şekilde gözler önüne serdi, "Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve ona bağlı dernekler, Ankara’daki dernekler, Pir Sultan Abdal dernekleri genel merkezi var. Bunlar 2004 yılında Ankara’da bir basın açıklaması yaptılar ve 'Biz Müslüman değiliz, Alevilik İslam dışıdır' dediler. Toplantının üzerinden 3 ay geçti, 17 Aralık 2004 tarihinde AB ilerleme raporunda Aleviler azınlık ilan edildi. Aynı AB Türkiye’deki Kürtleri de azınlık ilan etti. Etle tırnağı birbirinden ayırmanın taşlarını döşüyorlardı." dedi.



Selmanpakoğlu, AB'nin bu raporunu protesto etti, "Kurtuluş, kuruluş ve Atatürk devrimlerinin kök salmasında Alevilerin lokomotif olduğunu ve ulusun asli unsuru olarak asla bu tuzağa düşmeyeceklerini bildirdik." dedi.



Amerikan Büyükelçiliğinde'de açıkça "PKK ile Türkiye'yi bölmezsiniz" diyerek mesajını verdiğini söylüyor Selmanpakoğlu. Ancak CHP'nin "Alevilik İslam dışı” diyerek azınlık olmasını sağlayan kişilerin tarafında olduğunu, bu yüzden yollarını ayırdıklarını ifade ediyor.



Selmanpakoğlu, "CHP, benimle yola devam etmek istemedi. Hacıbektaş’ı Mustafa Kemal’in çizgisinden çıkatmamak için bilgim, gücüm ölçüsünde çalışacağım. Tekrar adayım." dedi.



ulusal.com.tr