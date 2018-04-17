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CHP'den 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim çağrısı'nı değerlendirdi.

CHP'den 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk'e yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım" dedi

CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım." dedi.

26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Özgür Özel #İYİ Parti seçim #chp
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