CHP'den İyi Parti'ye yapılan milletvekili transferi tartışılıyor. AKP, yapılanın siyasi bir ahlaksızlık olduğunu savundu. MHP de CHP ile İyi Parti'nin siyasi çürüme yaptığını belirtti. Bir açıklama da Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi'ne göre, AKP-MHP ittifakı ile CHP-İyi Parti birlikteliğinin millette bir karşılığı yok.

CHP'nin 15 milletvekilini İyi Parti'ye transfer etmesi siyasetin gündeminde.



"CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu,adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır."



Transferin kamuoyuna açıklamasının ardından AKP'den peş peşe açıklamalar geldi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yapılanın siyasi bir ahlaksızlık olduğunu savundu.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi onursuzluğa imza attığını söyledi.



Ünal, "Kılıçdaroğlu sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır" ifadelerini kullandı.



Bir açıklama da MHP'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, demokrasi nutku atanların siyasi oyuna heves ettiğini belirtti.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da CHP-İyi Parti birlikteliği ve AKP-MHP ittifakına ilişkin değerlendirmeler yaptı.



Reyhan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaklaşık bir ay önce söylediği bu sözlere ilişkin de konuştu.







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