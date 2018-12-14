CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, "İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gerçekleşen katliamın MİT tarafından izlendiği, ses kayıtlarının var olduğu söylendiği halde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda konuya ilişkin bilgi verilmesi için yaptığımız çağrılara rağmen herhangi bir adım atılmadı." dedi.

Kılınç, CHP'li milletvekilleriyle Ulus'taki eski Meclis binası önünde basın açıklaması yaptı.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının eski Meclis binasında kurulduğunu hatırlatan Kılınç, urumun bugün ciddi yönetim sorunlarıyla ve bu sorunların neden olduğu güvenlik ve istihbarat sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.



MİT Başkanı'nın görev süresi içerisinde Ankara ve İstanbul'da patlamalar olduğunu, 17-25 Aralık operasyonu ve son olarak da 15 Temmuz'un yaşandığını belirten Kılınç, "Milli İstihbarat Teşkilatımız bunların hiçbirini, Türkiye'yi koruyacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ve en önemlisi milletin iradesinin merkezi olan TBMM'ye bilgi vermekten imtina etti. Olaylar sonrasında bütün çağrılara rağmen TBMM'ye bilgi vermekten sürekli kaçındı. En son İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gerçekleşen katliamın MİT tarafından izlendiği, ses kayıtlarının var olduğu söylendiği halde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda konuya ilişkin bilgi verilmesi için yaptığımız çağrılara rağmen herhangi bir adım atılmadı. ABD'nin senatosunda ele alınan Kaşıkçı cinayeti konusu, TBMM'nin gündemine bile getirilemedi." diye konuştu.



Kılınç, konuya ilişkin CHP olarak verdikleri Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisinin de AK Parti'nin oylarıyla reddedildiğini aktardı.



TBMM'de Türkiye'nin bütçesi görüşülürken, MİT bütçesinin de konuşulduğunu anımsatan Kılınç,"CHP Grubu adına MİT Başkanlığıyla ilgili yaptığımız açıklamalar ve sorduğumuz sorular Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından da açıklanmadı. Medyadan öğrenmiş olduk. MİT Başkanı ABD'ye gitti. ABD Senatörleriyle Kaşıkçı olayını konuştu. En sonda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü, MİT'le ilgili, ABD temaslarıyla ilgili açıklama yapmış oluyor. Bilsinler ve unutmasınlar, Türkiye'nin güvenliği ve istihbaratı, Türkiye'nin, TBMM'de kurulmuş kuruluşlarıyla sağlanmaya devam edilecektir." ifadelerin kullandı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılınç, sınır ötesine düzenlenen operasyona ilişkin CHP'ye bilgi verilmediğini ifade etti.



Yüksel Mansur Kılınç, MİT tarafından ABD Senatosuna açıklama yapılmasına ilişkin olarak da, "Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat kurumlarının başkanları ve yöneticileri, Türkiye'yi bu duruma düşüremez. Bu aynı zamanda salt güvenlik ve istihbarat zafiyeti değil, Türkiye'nin onurunu da zedeleyici bir davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul milletvekilleri Sibel Özdemir ve Turan Aydoğan, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ankara Milletvekili Servet Ünsal ile Turan Aydoğan da katıldı.