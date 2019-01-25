CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül hakkında konuştu. Sarıgül'ün sürecin sonunu beklemeden partiden ayrıldığını belirten Salıcı, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün aday gösterilip gösterilmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Salıcı, "İsimlere girmeyi çok doğru bulmuyorum, CHP kurulları toplanır, o kuruldan bir karar çıkar, kamuoyuna açıklanır. Biz diğer siyasi partilerde olduğu gibi genel başkanın iki dudağının arasından aday açıklamıyoruz" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.



CHP'li Salıcı, Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifası ve Hayri İnönü hakkında konuştu.



"SARIGÜL SÜRECİN SONUNU BEKLEMEDEN PARTİDEN AYRILDI"



Oğuz Kaan Salıcı, Mustafa Sarıgül ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"Sayın Sarıgül Şişli'den aday gösterilmedi de partiden ayrıldı değil. Sürecin sonucunu beklemeden partiden ayrıldı. İstanbul'da henüz tek bir yer açıklandı. Sürecin sonucunu bekleyebilirdi.



"YAPTIĞI ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYARIZ AMA BİZ BAŞKA TÜRLÜ DÜŞÜNÜYORUZ"



Yaptığı eleştirilere saygı duyarız ama biz başka türlü düşünüyoruz. CHP ile AKP arasında hizmet, siyasi bakış anlamında bir mücadele, rekabet var. Biz meseleye şöyle bakmıyoruz: Kim belediye başkanı yapmak istiyoruz, kimi milletvekili yapmak istiyoruz diye bakmıyoruz.



Burada hangi arkadaşlarımız nerelerde olurlarsa CHP başarılı olur diye bakıyoruz. Meseleye kişiler olarak bakarsak yanlış yaparız. Sayın Sarıgül için de bu geçerli bütün CHP'liler için de geçerli."



HAYRİ İNÖNÜ



Öte yandan Oğuz Kaan Salıcı, Dicle Canova'nın "Hayri İnönü aday gösterilecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"İsimlere girmeyi çok doğru bulmuyorum, CHP kurulları toplanır, o kuruldan bir karar çıkar, kamuoyuna açıklanır. Biz diğer siyasi partilerde olduğu gibi genel başkanın iki dudağının arasından aday açıklamıyoruz."



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