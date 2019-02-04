CHP’de yoğun tartışmaların gölgesinde geçen Parti Meclisi toplantısına MYK krizi damgasını vurdu. 18 MYK üyesinden yalnızca 5'i Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yetkisi verilmesi için destek verdi. Kılıçdaroğlu yaşanan krize rağmen; Silivri, Bayraklı, Etimesgut ve Maltepe gibi önemli ilçelerin başkan adaylarını belirleyecek.

Parti Meclisi yetkiyi verdi, tartışmalar ise bitmedi.



CHP’nin yerel seçim adaylarını belirleme süreci yoğun tartışmaların gölgesinde devam ediyor.



27 Ocak ve 2 Şubat’ta yapılan Parti Meclisi toplantısında, ciddi bölünmeler yaşanmış, çok sayıda bölgede HDP/PKK’ya yakın isimler aday gösterilmişti. Bazı bölgelerin adaylarını belirlemesi için ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verilmişti.



Son toplantıda ise boşta kalan ve uzlaşılamayan yerlerin adaylarını belirlemek için PM’den yetki isteyen Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin vetosu ile karşılaştı.



18 MYK üyesinden yalnızca 5’i Kılıçdaroğlu’na yetki verilmesi için el kaldırdı. "Birlikte karar vermedik mi neden desteklemiyorsunuz?” diye sitem eden Kılıçdaroğlu sürece müdahale etti.



PM’den yetkiyi alan Kılıçdaroğlu, aralarında Silivri, Bayraklı, Etimesgut ve Maltepe gibi önemli ilçelerin de bulunduğu boş kalan yerlerin belediye başkan adaylarını kendisi belirleyecek.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayları belirlemeden önce son dakikaya kadar bekleyeceği, bu şekilde DSP’ye geçişleri ortadan kaldırmak istediği belirtiliyor.



Bu kapsamda DSP’ye geçeceği iddia edilen Marmaris ve Edremit’in mevcut belediye başkan adaylarının yeniden aday gösterilmeleri bekleniyor.



Bir başka iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu, DSP'ye geçen isimleri daha sonra CHP'ye katmanın hesaplarını yapıyor.



DSP’den Gaziantep adayı olan Celal Doğan’ın da olası bir seçim zaferinin ardından CHP’ye katılması planlanıyor. İddialara göre böylece partinin HDP/PKK'lı isimlerle doğrudan ittifak kurmadığı algısı oluşturulmak isteniyor.



DSP’nin ise beklemeye geçtiği, Şişli ve Gaziantep’in ardından çok sayıda il ve ilçede de CHP’den aday yapılmayan tanınmış isimlere teklif götürdüğü öğrenildi.



CHP ve İyi Parti’nin ittifak kurduğu HDP/PKK ise yedi büyükşehirde aday göstermeyerek CHP’yi destekleyecek.





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