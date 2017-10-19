Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre il ve ilçe müftüleri de artık resmi nikâh kıyabilecek. CHP ise AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

Çok tartışılan ve tepki toplayan düzenleme onaylandı. Artık müftüler de resmi nikâh kıyabilecek. Ana muhalefet partisi ise düzenlemeyi yüksek yargıya taşıyacak.



Müftülerin resmi nikah kıymasına ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. İlgili düzenleme İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı'nın 6'ıncı maddesinde yer alıyor.



Evlendirme daireleri, belediye başkanları ve onların görevlendirdiği belediye yetkilileri resmi nikah kıyabiliyordu. AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen düzenlemeyle ise artık il ve ilçe müftüleri de nikah kıyabilecek.



CHP ise düzenlemeye tepkili.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.



Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ikah yetkisi düzenlemesinin Türkiye'nin öncelikli sorunlarına karşı birleşen halkı ayrıştırdığını söyledi.



Bu arada CHP, bütün muhtarlara resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi için 3 maddeli kanun teklifini Meclis'e sundu. Mevcut yasalara göre, köy muhtarları nikah kıyabiliyor, mahalle muhtarları ise kıyamıyor.





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