Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Mürsel Alban, her yıl lise ve dengi okulların birinci sınıflarına ücretsiz olarak 'Nutuk' dağıtılması kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.



Kanun teklifi, her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda lise ve dengi okulların birinci sınıflarında okuyan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 'Nutuk' dağıtılmasını kapsıyor.



Kanun teklifinin gerekçesi şöyle:



Nutuk, 19. yüzyıldan itibaren gözünü Türkiye topraklarına dikmiş olan emperyalistlere karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın resmi metni; bizzat o savaşın komutanı velideri Atatürk tarafından yazılmış,Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel tarih kaynağıdır.



Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplananCumhuriyet Halk Partisi'nin İkinci Kurultayı'nda 36,5 saat süren ve altı günde tamamladığı tarihi konuşması kitaplaştırılmış ve bu eser “Nutuk ”adını almıştır.



Nutuk, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’dan, Cumhuriyet sonrası devrim dönemine kadarki (1927) zaman diliminde olan olayları anlatmaktadır.



Vatan sevgisi ile cumhuriyeti kuran kadronun yaşadıklarının birinci ağızdan anlatımı olan bu eser,yalnız dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu deneyimlerle, ulusal varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır.



Bitmiş, ömrünü tamamlamış bir teokratik imparatorluktan; yeni laik, demokratik Cumhuriyete geçişin hangi evrelerden geçtiğini, hangi zorlukların aşıldığını anlamak için Nutuk’u okumalıyız. Nutuk’u okumak ve anlamak Türkiye’yi tanımak, Türkiye’yi anlamaktır.



Nutuk üzerinde en esaslı değerlendirmeyi elbettekiUlu Önder Atatürk şu sözlerle yapmıştır:



“Sayın Baylar, sizi günlerce işgal eden uzun ve ayrıntılı demecim, en nihayet mazi olmuş bir dönemin öyküsüdür. Bunda, milletim için ve gelecek evlatlarımız için dikkat ve uyanıklığı davet edebilecek bazı noktalar açıklayabilmişsem kendimi mutlu sayacağım. Baylar, bu demecimle, milli hayatı sona ermiş sayılan büyük bir milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve fennin en son esaslarına dayalı milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen milli felâketlerden uyanışın ve kutsal vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum!”



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ünegemenliği millete dayanan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti isteğini Büyük Nutukta dile getirmiş ve bunu önce Türk Gençliğine sonrada ulusana vasiyet olarak bırakmıştır.

Bu eseri gençlerimize okutmalı, cumhuriyetimizin değerini onlara öğretmeliyiz.



Gençlerimizin,Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl zorluklar içinde kurulduğunu anlamaları, onu yükseltmek için neler gerektiğini Nutuk’tan öğrenmeleri, eseri her şeyden önce tüm ulusumuz için bir yol haritası olarak görmeleri; çağdaş, uygar, zengin ve güçlü bir ülke için rehber olarakedinmeleri için Nutuk’a kolayca ulaşabilmelidirler. Bu amaçla bu yasal düzenlemeyi yapmayı uygun görüyoruz.



