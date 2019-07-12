CHP'den önemli EYT açıklaması - Son dakika 12 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR haklı olarak TBMM bir an önce yasa çıkmasını istiyor. #EmeklilikteYaşaTakılanIar durumu mecliste görüşülen yasa tekliflerinde getirilen konulardan daha önceliklidir.O nedenle #EYTsizPaketOlmaz @EytSydDernegi" paylaşımı yaptı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin haklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir an önce yasa çıkmasını istediğini belirtti.



Gürer, EYT'lilerin durumunun TBMM'de görüşülen yasa tekliflerinde getirilen konulardan daha öncelikli olduğunu belirtti.



CHP'li Gürer, "#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR haklı olarak TBMM bir an önce yasa çıkmasını istiyor. #EmeklilikteYaşaTakılanIar durumu mecliste görüşülen yasa tekliflerinde getirilen konulardan daha önceliklidir.O nedenle #EYTsizPaketOlmaz @EytSydDernegi" ifadelerini kullandı.



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