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CHP'den önemli EYT açıklaması - Son dakika 30 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "#EytyeterDiyor. Çare tükenmez.#EYT yok sayanlar siyaseten yok olur.Toplumsal sorunlara gözünü kapatanlar gözünü açtığında koltuğundan olduğunu görür.Yanlışı düzeltmek, hakkı olana hakkını vermek siyasi iktidarların sorumluluğudur.Görmezden gelmek mağduriyetleri derinleştirir." açıklaması yaptı

CHP'den önemli EYT açıklaması - Son dakika 30 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.

CHP'li Gürer, şunları ifade etti:

"#EytyeterDiyor. 

Çare tükenmez.#EYT yok sayanlar siyaseten yok olur.

Toplumsal sorunlara gözünü kapatanlar gözünü açtığında koltuğundan olduğunu görür.

Yanlışı düzeltmek, hakkı olana hakkını vermek siyasi iktidarların sorumluluğudur.

Görmezden gelmek mağduriyetleri derinleştirir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ömer fethi gürer #Niğde #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #chp
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