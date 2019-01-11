Amerika Suriye'den çekilirken CHP'den "Menbiç Fırat'ın doğusuna operasyon yapılmamalı" mesajı geldi. CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye barışı için Washington yönetiminin destek verdiği Cenevre'nin öne çıkarılmasını istedi. Çeviköz, Amerikan Patriot'larının Rus S-400'lerinden daha faydalı olacağını iddia etti.

Fırat'ın Doğusuna operasyon yapılmasını istemedi. Amerika ile işbirliğine işaret etti.



Amerika'nın Suriye'den çekilmek için somut adımlar attığı bir süreçte CHP'den Suriye'deki askeri ve diplomatik gelişmelere ilişkin tartışma yaratacak açıklamalar geldi.

"Türkiye'nin odaklanması gereken başka misyonları varken yeni bir takım maceralara girmesinin doğru olmadığı ortaya çıkıyor."



CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çeviköz, Suriye'deki PKK/PYD tehdidinin askeri yöntemle değil masada çözülmesi gerektiğini savundu.

"Fırat'ın doğusundaki ve Menbiç'teki tehdidi çözmenin yolu Amerika ile dürüst, şeffaf ve açık bir şekilde bir birlerine karşı ne istediklerini anlatmaları ve çözümü beraberce aramalarıdır. Bunun dışında da başka bir yolu yoktur."



Ankara, Moskova ve Tahran üçlüsünün dengeleri değiştirdiği Astana sürecini görmezden gelen Çeviköz, Suriye'deki siyasi süreç için Washington'ın desteklediği Cenevre'yi işaret etti.

"Bugün geldiği noktada Cenevre görüşmelerinin öne çıkarılması gerektiği bir noktadadır. Artık Anayasa çalışmalarına başlanması ve Cenevre müzakerelerinde barışçıl yollarla Suriye'nin geleceğinin temin edilmesi için çalışılması gerektiğini düşünüyoruz."



Çeviköz, daha önce Türkiye'nin S-400 kararını gözden geçirmesini istemişti. Son açıklamasında ise örnekler vererek Patriot'ların Türkiye için daha faydalı olduğunu iddia etti.

"Türkiye'nin her yerinde kablosuz internet erişimi yoktur. S-400'ler de kablosuz internet erişimidir. Ben 4G'nin her yerde erişilemeyen WİFİ'den daha etkili bir sonuç doğurduğu kanaatindeyim. Patriortların 4G F-35'lerin 5G olduğunu düşünüyorum."



CHP'li Ünal Çeviköz, S-400’ler için NATO’dan çıkmanın gündeme getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

"Hayır. Böyle bir şey felakettir. Asla böyle bir noktaya gitmemesi gerekir. Çünkü Türkiye'nin en önemli unsurlarından birisi kendi ulusal güvenlik stratejimiz ve Türkiye'nin NATO içinde üye olması ve NATO ile birlikte kolektif güvenlik sistemi içinde bulunmasıdır."





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: HALİT YAĞCI

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