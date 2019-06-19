CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine 'Diğer iki partinin adayı da bu programda olmalıydı. Planlanabilir, planlanmalıdır' dedi

Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Ulusal Kanal muhabirinin Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım arasındaki ortak yayına ilişkin sorduğu, "Demokratik bir yapı diyorsunuz ama seçime katılan diğer iki partinin adayı ortak yayında yoktu. Nasıl yorumlarsınız" sorusuna Özkoç, şu yanıt verdi:



"Keşke olsaydı. Diğer iki partinin adayı da bu programda olmalıydı. Çok haklısınız. Size katılıyorum. Önemli bir konu.



- Peki, 4 adaylı program önümüzdeki günler için planlanabilir mi?



Planlanabilir. Planlanmalıdır."



ulusal.com.tr

