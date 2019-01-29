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CHP'den skandal açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, PKK/PYD için "Suriye Kürtleri" ifadesini kullandı. Çeviköz, PYD'nin Şam ile yaptığı pazarlıkları Ankara'nın desteklemesi gerektiğini söyledi. Venezuela'daki olaylara ilişkin de konuşan Çeviköz, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya çeşitli suçlamalar yöneltti.

CHP'den skandal açıklama

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD'ye yönelik askeri harekatı maceracılık olarak gören CHP, şimdi de terör örgütünü Suriyeli Kürtlerin temsilcisi ilan etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, PKK/PYD için "Suriye Kürtleri" ifadesini kullandı.
"Türkiye, Suriye Kürtleri ile Şam yönetimi arasındaki diyaloğu desteklemeli ve Suriye'de yeni anayasa yapım sürecine yapıcı katkı vermelidir."

Amerika da PKK/PYD'yi Suriyeli Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor. Türkiye'nin askeri operasyonlarda Kürt halkını hedef aldığını iddia ediyor.

Çeviköz, Venezuela'da yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Amerikan darbesine direnen Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu hedefe koydu.
"Chavez'in ölümünden sonra devlet başkanı olan Madoru'nun bazı uygulamaları antidemokratik gelişmelere yol açtı. Bütün bunların sonucunca halkta memnuniyetsizlik ve huzursuzluk oluştu. Bunun sonucudur ki ülkede adeta iki başlılık ortaya çıktı.Venezuela'ya herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale olmasını tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz."


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #Ünal Çeviköz #pkk #pyd
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