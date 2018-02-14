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CHP'den tüzük kurultayı kararı

CHP tüzük kurultayına gidiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yayınlanan çağrı metninde "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri saat 10.00’da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde (Yenimahalle) aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır" ifadeleri yer aldı

CHP'den tüzük kurultayı kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini 9-10 Mart'ta tüzük kurultayına çağırdı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisini tüzük kurultayına çağırdı. 

İşte Kılıçdaroğu imzasıyla duyurulan çağrı metni:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri saat 10.00’da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde (Yenimahalle) aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mart #kemal kılıçdaroğlu #chp
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