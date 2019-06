CHP'den yeni anayasa çağrısı

İstanbul seçimlerini kazanan Millet İttifakı cephesinden yeni anayasa sesleri yükselmeye başladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yeni bir anayasa yapılmasını istedi. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz darbe hukukundan arınmış bir anayasa istiyoruz" dedi

Önce terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, ardından da CHP'den yeni anayasa talebi geldi.



Kılıçdaroğlu, "Biz arınma istiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı konusunda bir referandum için her an hazırız." dedi



23 Haziran seçimlerinin İstanbul seçimlerini kazanan Millet İttifakı cephesinden yeni anayasa sesleri yükselmeye başladı. Seçim günü yeni anayasa çağrısı yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir talep geldi.



Kılıçdaroğlu, "İki tane idare var. Birisi saray, birisi devlet. Birinde liyakat diğerinde saraya sadakat esas. O nedenle hayatımızın her alanında büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz darbe hukukundan arınmış bir anayasa istiyoruz. Darbe hukukundan arınmış bir yasal bütünlük bir hukuk devleti arıyoruz." ifadelerini kullandı.



Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında dile getirdiği "Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığı için referandum" çağrısını da yineledi.



ulusal.com.tr