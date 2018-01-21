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CHP'den yeni Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

CHP'den yeni Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nın, sınırların terör unsurlarından arındırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarının her şeyin üstünde olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

"Suriye'ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji, bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye'nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, İran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur."

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #chp #Bülent Tezcan
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