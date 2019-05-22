CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK'nın İstanbul seçimini iptal eden gerekçeli kararı yayınlandı ancak daha başta şunu görüyoruz ki mızrak çuvala sığmamış. Minareyi çalan, kılıfını uyduramamış." dedi.

Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.



Fait Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çalınan minareye uydurulacak kılıf için YSK'nın 7 üyesi tam 16 gün bekledi. Sonuçta sarayın, 'yarın gelecek' dediği metnin gönderilmesiyle birlikte metni imzaladılar bugün muhalefet şerhinin de konmasıyla YSK'nin İstanbul seçimini iptal eden gerekçeli kararı yayınlandı, ancak, daha bakar şunu görüyoruz ki mızrak çuvala sığmamış. Minareyi çalan, kılıfını uyduramamış. Zaten bu işlenen hukuk cinayetine binlerce sayfa mürekkep dökseniz milletin vicdanındaki sonuç değişmeyecektir. Saray iktidarı YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu ve geçmiş uygulamları altüst etmiştir. Bu seçim, 'Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var' iddiasıyla iptal edilen Türkiye'deki ilk seçimdir."

Kendilerinin bu işin başından beri, "seçimlerin sonucunu YSK değil, millet belirleyecektir." dediklerini hatırlatan Öztrak, sandık kurullarının oluşumu gerekçe gösterilerek seçimlerin iptal edilmesinin, "Seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesi"ne tamamen aykırı olduğunu, bu nedenle millet iradesinin cezalandırıldığını savundu.



Milletin iradesi gasbedilmiştir

"31 Mart İstanbul seçimlerinde milletin dediği değil, siyasi iktidarın ve YSK'nın dedikleri olmuştur." görüşünü savunan Öztrak, milletin iradesinin gasp edildiğini, İstanbulluların izzeti nefsiyle oynandığını iddia etti.

Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bizlere ahlak dersi vermeye kalkanlara şunu söylemek isterim; ahlaki olmayan esas, millet iradesinin gasbedilmesi, milletin izzeti nefsiyle oynanmasıdır. Bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunun faili de maalesef saraydır.YSK'nın gerekçeli kararının hiçbir yerinde çalma, çırpma gibi tek bir kelime yer almamıştır. Yine karara dönüp baktığımızda seçim sayım cetvellerindeki eksikten bahsedilmektedir ama şöyle denilmektedir, 'seçim sayım cetvellerindeki eksiklik, seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte sandık kurullarının yanlış oluşturulmasıyla tekrar birlikte değerlendirilmiştir.' Bu ne demektir, bu resmen kısa kararın, gerekçeli kararda dışına çıkılmaya çalışılmış, ama bu sonuçta 'müessir olmamakla birlikte ben bunları da dikkate alarak değerlendirdim' gibi, ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür."



Açıklanan kararda "çalma, çırpma" olmadığını tekrarlayan Faik Öztrak, "Bu çalma ve çırpma iddiasında bulunanlar, milletin karşısına çıkıp ne söyleyecektir ben merak ediyorum. Hiç mi mahçup olmayacaklardır." diye sordu.

YSK'nın açıkladığı kararın tamamını okumaya gerek olmadığını, Başkan Sadi Güven'in gerekçesinin son cümlelerine bakmanın yeterli olduğunu aktaran Öztrak, "Güven diyor ki 'burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur.' Bir tek tespit yoktur' diyor. Şimde ben de buradan soruyorum, bu karara imza atan YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklardır. Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Bugünlerde çok sık 'aynı gemideyiz' lafları tekrarlanıyor. Aynı gemide olabiliriz ama kaptan köşkünde oturanlar, bu ülkenin gemisini demokrasi rotasından saptırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim de milletimizin de görevi, kendi iradesinden, demokrasinin rotasından bu ülkenin sapmaması için elinden geleni yapacak olmasıdır. Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olduğunu ortaya koymuştur. Bu seçimlerde 16 milyon İstanbullu ellerine vicdanına koyacak, oy kullanacak aile fertlerine gerekeni söyleyecektir." şeklinde konuştu.