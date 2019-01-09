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CHP Efeler Belediye Başkanı istifa etti

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP'den istifa etti.

CHP Efeler Belediye Başkanı istifa etti

Özakcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini söyledi.

Partisinde hizmet etme olanağının kalmadığını ifade eden Özakcan, "CHP’de siyaset yapma değil hizmet etme olanağı, imkanı kalmadı. Artık CHP burada CHP olmaktan da çıktı, Özlem Çerçioğlu partisi haline dönüştü. Orada yer alıp siyaset yapmanın bir anlamı kalmadı." dedi.  

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Özakcan'ın yerine belediye başkan adayı olarak Mehmet Fatih Atay'ı açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #istifa #mesut özakcan
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